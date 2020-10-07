صالح لرئيسي مجلسي القضاء الاتحادي وإقليم كردستان: يجب ترسيخ مبدأ العدالة

اكد رئيس الجمهورية برهم صالح، الاربعاء، على ضرورة ترسيخ مبدأ العدالة، مشددا على ضرورة ان تكون استقلالية القضاء وتنسيق أجهزته وفقاً للدستور.

وقال مكتب صالح في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "رئيس الجمهورية برهم صالح استقبل اليوم الأربعاء في مقر إقامته بالسليمانية، رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان والوفد المرافق له، بحضور رئيس مجلس قضاء إقليم كردستان القاضي بنكين قاسم وأعضاء المجلس، ومحافظ السليمانية هافال أبو بكر".

واضاف انه "تم خلال اللقاء الموسع، التأكيد على ضرورة استقلالية القضاء في ترسيخ مبدأ العدالة وتطبيق القانون وتعزيز سيادة الدولة، واهمية التنسيق بين الاجهزة القضائية الاتحادية والأجهزة القضائية في إقليم كردستان وفقاً للدستور، وبما يفتح الباب أمام حسم المسائل العالقة، وسرعة الاستجابة للمتطلبات القانونية والتشريعية في البلد، والتي ستنعكس على ترسيخ سلطة القانون".

وتابع ان "اللقاء بحث أهمية الانتخابات النيابية المقبلة، وضرورة توفير كافة مستلزماتها التشريعية والفنية، وبما يضمن النزاهة ومنع التزوير والتلاعب، وتحقق التمثيل الواسع للناخبين، وضرورة حصر السلاح بيد الدولة ومنع الإجراءات الخارجة عن القانون".

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واشار الى انه "جرى مناقشة أهمية حسم مشروع تعديل قانون المحكمة الاتحادية، والتنسيق بين الأجهزة القضائية الاتحادية وفي إقليم كردستان في هذا الصدد، وتأكيد الدور المهم للمحكمة في الكثير من المسائل القانونية والإدارية في البلد، والعمل على حسمها وفق الدستور".

واكد رئيس الجمهورية "على أنه ومن موقعه، سيبقى داعماً ومسانداً لكل جهود الأجهزة القضائية الاتحادية والاجهزة القضائية في إقليم كردستان، ومسانداً في اعداد القوانين والتشريعات التي تصب في حسم المسائل العالقة والنقاط الخلافية، وتنفيذ العدالة واحقاق الحقوق تعزيزاً لسيادة الدولة في فرض القانون وتوفير الامن والاستقرار للمواطنين".

من جانبهم، قدم القضاة شكرهم لرئيس الجمهورية لاستضافته هذا اللقاء المهم، ودعمه استقلالية القضاء، والشروع في تعزيز التعاون والتنسيق بين الأجهزة القضائية من أجل تطبيق القانون واستقلالية القضاء تعزيزاً لسلطة الدولة.