نائب للكاظمي: ان كنت تدري فتلك مصيبة وان كنت لا تدري فالمصيبة أعظم

خاطب عضو لجنة النفط والطاقة النيابية النائب صادق السليطي، الاربعاء، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بشأن الرواتب بالقول "ان كنت تدري فتلك مصيبة وان كنت لا تدري فالمصيبة أعظم".

وقال السليطي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "الواردات النفطية وغير النفطية لشهر أيلول كانت تغطي رواتب الموظفين كما صرحنا في بداية الازمة وهناك نقص بالموازنة التشغيلية للوزارات وكان بامكان الحكومة توزيع الرواتب بأوقاتها والالتزام بتقديم ورقة الإصلاح الاقتصادي و حصر الاقتراض بأضيق الحدود وجعله آخر الحلول لا أولها".

ودعا السليطي "رئاسة مجلس النواب لفتح تحقيق مع رئيس الوزراء ووزيري المالية والتخطيط بموضوع تعمد تأخير الرواتب واستغلاله لدفع الدولة للاقتراض ولعدم الوضوح ومكاشفة الشعب وتصريحهم بعدم توفر مبالغ الرواتب لتصرف بعد ذلك بأيام".

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وحمل السليطي "رئيس الوزراء تعمد تأخير الرواتب للموظفين"، معتبرا ذلك "تلاعب بأرزاق الناس ومؤشر خطير لاستخدام قوت الشعب واستحقاقهم كورقة للضغط السياسي وجني مبالغ مالية بالاقتراض".

وخاطب الكاظمي بالقول "ان كنت تدري فتلك مصيبة وان كنت لا تدري فالمصيبة أعظم".