عضو بالمالية النيابية تدعو لعقد جلسة طارئة لإستضافة الكاظمي وعلاوي

دعت عضو مجلس النواب، اخلاص الدليمي، الثلاثاء، الى عقد جلسة برلمانية طارئة لإستضافة رئيس الوزراء ووزيري المالية والتخطيط لبحث مشكلة الراوتب.

وقالت الدليمي في بيان تلقته الخليج 365، "ندعو رئاسة البرلمان التوجيه بعقد جلسة نيابية طارئة يتم من خلالها إستضافة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ووزيري المالية علي علاوي والتخطيط خالد بتال نجم للتباحث حول ازمة الرواتب".

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واضافت "أن الأزمة المالية التي تمر بها البلاد لم تنعكس سلباً على عجلتيّ التنمية والازدهار فقط، وإنما باتت تقلق شريحة الموظفين والمتقاعدين والمستفيدين من منح الرعاية الاجتماعية الذين يمثلون نسبة كبيرة من العراقيين".

ودعت الدليمي إلى "ضرورة توجيه رئاسة مجلس النواب بعقد جلسة نيابية طارئة لإستضافة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ووزيريّ المالية والتخطيط لمعرفة تفاصيل الواقع الإقتصادي للبلاد سيما أزمة الرواتب وإجراءات الحكومة الخاصة بمعالجة ذلك ومساعدتها في إيجاد حلول مناسبة لتجاوز هذه الأزمة التي أصبحت تمثل موقفًا محرجاً للجميع أمام أبناء الشعب بعد أن وعدت الحكومة بوضع خطط غير تقليدية تهدف إلى تعظيم موارد الدولة وعدم الاكتفاء بالإقتصاد الريعي".