عراقيون غاضبون يدعون غوتيريش الى سحب ممثلته للقائها "قاتل المتظاهرين"

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ايلاف من لندن : تصاعدت موجة غضب سياسية وشعبية في العراق الاحد لاجتماع رئيسة بعثة الامم المتحدة في البلاد جينين بلاسخارت مع قيادي مليشياوي يتولى منصب رئيس اركان الحشد الشعبي متهم بقتل المتظاهرين داعين الامين العام للمنظمة الاممية الى سحبها فورا، مطلقين وسم # بلاسخارت عدوة الانسانية.

ووصفت اللجنة المنظمة لمظاهرات تشرين اجتماع ممثلة الامين العام للأمم المتحدة في العراق هنين جينيس ـ بلاسخارت مع رئيس اركان هيئة الحشد الشعبي عبد العزيز المحداوي باللقاء المشين.

متهم بقتل المتظاهرين وقائد خلايا الكاتيوشا

وقالت اللجنة في بيان صحافي حصلت "ايلاف" على نصه الاحد إن لقاء بلاسخارت مع "المجرم، مسؤول مليشيات كتائب حزب الله المدعوم من ايران عبد العزيز المحمداوي الملقب بـ (الخال أبو فدك) عقد في الذكرى الاولى من ثورة تشرين لعام 2020 في تعمد واستخفاف واضح لدماء المتظاهرين من الشهداء الجرحى".

واكدت ان المحمداوي "هو المسؤول عن قتل الناشطين المدنيين واختطاف المتظاهرين السلميين وتعذيبهم وارهابهم، وهو المسؤول عن خلايا قصف البعثات الاجنبية بصواريخ الكاتيوشا تنفيذا لأوامر اسياده في ايران التي يتلقاها من قاءاني وممن سبقه المجرم قاسم سليماني والذي تصدرت صوره جدار مكتبه مع معاونه ابو مهدي المهندس في تحد سافر لمشاعر العراقيين والامهات الثكالى والآباء الذين فقدوا فلذات اكبادهم من ثوار تشرين". واعتبرت اللجنة ان بلاسخارت قد تجاوزت "حدود صلاحياتها الموكلة اليها من قبل الأمين العام التي تهدف بتقديم المساعدة للعراق في المجالات المختلفة وليس لإجراء اللقاءات المشبوهة والتنسيق مع قتلة الشعب العراقي، كما انها خالفت دعوات أجهزة الامم المتحدة لترسيخ سيادة العراق والقضاء على السلاح المنفلت وكشف الجرائم ضد الانسانية التي ترتكبها العصابات الخارجة عن القانون ومحاسبة الفاسدين واعادة المهجرين قسريا الى ديارهم ".

وطالبت اللجنة الامين العام للأمم المتحدة غوتيريش بسحب بلاسخارت على الفور "ومحاسبتها على فعلها غير الاخلاقي وغير المهني بلقائها مع قتلة الشعب العراقي الذي اعطاهم الضوء الاخضر والشرعية لمواصلة قنص الناشطين المدنيين مستهينة بمشاعر جميع العراقيين، الذين عانوا من ظلم الميليشيات التي تدعمها ايران منذ عام 2003".

واشارت اللجنة الى ان المتظاهرين وجميع ابناء الشعب العراق سيصعدون حملاتهم "ويطالبون بمغادرة بلاسخارت فورا من العراق التي استخدمت مأساة العراق للانتفاع المالي عبر تجارتها المشبوهة وعقودها التجارية مع احزاب السلطة التي يديرها مساعدها المدعو محمد النجار"، على حد قول اللجنة.

علاوي: بلاسخارت خذلت المتظاهرين

ومن جهته، انتقد زعيم ائتلاف الوطنية العراقية أياد علاوي الاحد ممارسات بلاسخارت مشيرا الى مطالبات الى الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيري‪ باستبدالها.

كتب علاوي في تغريدة على حسابه بشبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" تابعتها "ايلاف"

قائلا "إن ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة‬ التحقت بعملها لأغراض غير معروفة الان". وأضاف "سبق وكانت هناك مطالبات للأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش‪ باستبدالها بعد خذلانها المتظاهرين السلميين، ما ادى الى تصعيد استهدافهم قتلاً وتغييباً من قبل بعض الأجهزة الأمنية والخارجين عن القانون".

وكانت هيئة الحشد الشعبي قالت في بيان صحافي، عقب اجتماع بلاسخارت الجمعة مع المحمدي، انهما بحثا "تطورات الأوضاع الأمنية في البلاد وملاحقة بقايا فلول داعش الإرهابي التي تحاول تعكير صفو الأمن والاستقرار في بعض المناطق" من دون تفاصيل اخرى.

وسم #بلاسخارت_عدوة_الانسانية

واثر ذلك اطلق ناشطون عراقيون وسم "بلاسخارت عدوة الانسانية" مطالبين الامين العام للامم المتحدة بسحبها من العراق والاعتذار لدماء المتظاهرين.

وكتب الاعلامي سفيان السامرائي "المطالبة بإستقالة بلاسخارت والإعتذار لدماء الشهداء العراقيين فورا يا بلاسخارت . ولا حوار مع قادة الإرهاب الماعشي يا يونامي . #ماعش : مليشيات إيران في العراق والشام الارهابية #بلاسخارت_بره_بره #بلاسخارت_عدوة_الانسانية دماء ثورة تشرين المجيدة لن تستهين بها #الخاله_ام_فدك.

وقال "وزير عراقي" لا يوجد أي حياد في قاموس ممثلة الأمم المتحدة #بلاسخارت_عدوة_الانسانية عندما تذهب لزيارة القاتل المجرم السفاح أبوفدك الذي أزهق أرواح أكثر من 600 متظاهر عراقي في ثورة تشرين لمصلحة أسياده الإيرانيين, والمفروض تذهب لزيارة المتظاهرين في ساحة التحرير أو الحبوبي أو ذوي الشهداء".

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ومن جهته، نوه عامر ابراهيم الى ان "الحياد يكون بين طرفين متخاصمين .. أما الحياد بين قاتل و ضحية .. فهو نفاق " !

اما آنا فكتبت "مرتشية قامت حكومة بغداد برشوتها لأصدار تقرير بائس كوجهها القبيح هي قاتلة محترفة عندما كانت وزيرة للدفاع ومن ثم مجرمة تبتسم على جراح العراقيبن.. بلاسخارت ساومت على دماء العراقيين وعملت كأنها سفيرة الارهاب وليست لمنظمة الامم المتحدة".

وتساءل صقر دجلة قائلا "كيف تأخذ صورة وخلفها صورة المقبورين سليماني والمهندس؟وهما إرهابيان!

بلاسخارت ترد

وعلى الفور ردت بلاسخارت معتبرة ان اجتماعها مع المحمداوي يدخل ضمن مساعي الحوار.

وقالت الممثلة الاممية في بيان مقتضب تابعته "ايف" إن "الحياد والاستقلال في صميم تفويض الأمم المتحدة يعني أننا نتعامل مع مجموعة واسعة من أصحاب الشأن في السعي لتحقيق السلام. وعملنا في العراق ليس استثناءً. الحوار هو الحل الوحيد، والتخويف والعنف ليسا الطريق للمضي قدماً أبداً".

المحمداوي متهم بقتل المتظاهرين

والمحمداوي معروف بين اوساط الفصائل العراقية المسلحة باسم "ابو فدك" أو "الخال" حيث ظهرت هذه الكلمة الاخيرة على جدران السفارة الاميركية لدى مهاجمة المليشيات لها عقب قتل طائرة مسيرة لسليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس قرب مطار بغداد الدولي في الثالث من يناير الماضي.

وكانت قيادات في الحشد الشعبي مرتبطة بايران وتتبع فكريا وطائفيا ولاية الفقية للمرشد الاعلى علي خامنئي قد اختارت في فبراير الماضي المحمداوي الملقب "أبو فدك" بديلا للمهندس، علما ان المحمداوي هو الأمين العام السابق لكتائب حزب الله في العراق وعضو شورى كتائب الحزب منذ عام 2003، وهو المسؤول الرئيسي عن تأسيس وحدات العمليات الخاصة في الكتائب.

وقد رافق المحمداوي سليماني مدة طويلة كما قاد الكثير من المعارك في سوريا والعراق

.. وتنظيميا عمل مع منظمة بدر عام 1983 وكلف بمهام الاستخبارات في المنظمة كمساعد لزعيمها هادي العامري وفي عام 2004 رفض التخلي عن السلاح وشكل مجاميع خاصة لمقاومة الأميركيين مرتبطة ماليا بمنظمة بدر.

وعام 2006 عاد للعمل مع المهندس وارتبطت مجاميعه مع مكتب سليماني وشكل تنظيم كتائب حزب الله بمباركة عماد مغنية وسليماني والمهندس كمجموعات خاصة عالية التدريب والتجهيز لقتال الأميركيين.

وقد خرج من التنظيم لفترة ثم اعاده قاسم سليماني اثر اندلاع تظاهرات الاحتجاج الشعبية في العراق اواخر العام الماضي. وهو مسؤول عن عمليات القتل التي تعرض لها المحتجون.

وبعد الهجوم على السفارة الأميركية في بغداد انتشرت صور لشعارات كتبت على سور المبنى بينها صورة لشعار "الخال مر من هنا" على أحد جدران السفارة"، في إشارة إلى أنه أشرف على العملية.

كما يتهم المحتجون العراقيون المحمداوي بالمسؤولية عن كثير من الهجمات التي استهدفت ساحات الاحتجاج في بغداد ومدن أخرى وتسببت بمقتل عشرات الناشطين.

وقد تعرضت السفارة الأميركية في بغداد وقواعد تضم قوات أميركية في العراق لاكثر من 40 هجوماً صاروخياً منذ مقتل سليماني واتهمت واشنطن كتائب حزب الله بشن هذه الهجومات ونفذت قواتها غارات أودت بحياة 25 مقاتلا من الفصيل الشيعي الذي دفع بمناصريه الى التظاهر أمام السفارة الأميركية في تحرك غير مسبوق.

وحرص "أبو فدك" على عدم الظهور الإعلامي مع اختيار عدة أسماء حركية لضمان أكبر قدر من السرية والغموض لتحركاته وارتباطاته بينها لقب "الخال"، وهو مقرب جدا من فصائل عراقية قاتلت بسوريا بينها "عصائب أهل الحق، حركة النجباء، كتائب الإمام علي".

لكن ابو فدك لا يحظى بتأييد الفصائل الموالية لمرجعية آية الله السيد علي السيستاني (ضمن الصراع بين مرجعيتي النجف وطهران) أبرزها فصائل العتبتين الحسينية والعباسية ولواء علي الأكبر وفرقة العباس القتالية والتي رفضت كلها تعيين المحمداوي خليفة للمهندس وقيادته للحشد ثم اصدرت بيانا مشتركا يشير الى انها لن تتبع قيادته، وانما قيادة الحشد الرسمية المرتبطة بالقائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي.