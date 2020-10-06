الامم المتحدة عن بابا الشيخ: جمع الايزيديين معا في لحظة يأسهم

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ايلاف من لندن: جرت في أربيل العراقية الشمالية الجمعة مراسم تشييع جثمان الأب الروحي للإيزيديين في العالم بابا الشيخ ونقله الى مسقط رأسه في بلدة شيخان بمحافظة دهوك في اقليم كردستان، حيث ووري الثرى. وقالت بعثة الأمم المتحدة انه جمع الأيزيديين معاً في لحظة يأسهم لدى اجتياح داعش لمناطقهم فيما وصفته نادية مراد الحائزة على جائزة نوبل للسلام بالمنارة.

وعبرت بعثة الامم المتحدة "يونامي" في بيان تابعته "ايلاف" عن حزنها لوفاة بابا الشيخ الزعيم الروحي للمجتمع الأيزيدي في إقليم كردستان والعراق والعالم وقدمت خالص تعازيها للشعب الأيزيدي ولأسرة الفقيد. وقالت "لقد كان بابا شيخ (خرتو حاجي إسماعيل) شخصيةً جامعةً للكلمة في المجتمع الأيزيدي الذي تعرض للاجتياح في عام 2014 حيث لاقى أفرادٌ منه القتل والاغتصاب والأسر والبيع كعبيد على يد داعش". واضافت ان الراحل "جمع الأيزيديين معاً في لحظة يأسهم إذ فرّ الناجون من منازل أجدادهم في جبل سنجار حيث لا يزال الكثير منهم نازحين حتى يومنا هذا. وستخلد ذكراه لجهوده الدؤوبة في مداواة جروح مجتمعه المحاصر".

وقالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس-بلاسخارت "لقد تشرفتُ بزيارته في العام الماضي لمناقشة القضية الأيزيدية. كان مفعماً بالحيوية وصوته الهادئ رنّ عالياً وهو يشرح محنة مجتمعه، وقد ترك هذا انطباعاً دائماً لديّ."

كان منارة للايزيديين

ومن جهتها، نعت الايزيدية نادية مراد الحائزة على جائزة نوبل للسلام في تغريدة على حسابها بشبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" بابا الشيخ قائلة إنه "كان منارة يستنير بها مجتمعها وعامل الناجين الأيزيديين بحب واحترام".

ومن جهتهم، وصف القادة العراقيون اليوم الشيخ الذي توفي عن 87 عاماً بعد صراع مع المرض بأنه رجل السلام الذي واجه جرائم تنظيم داعش. وقدمت الرئاسات العراقية ومسؤولو اقليم كردستان تعازيهم برحيل بابا الشيخ وقالوا الراحل كانت له مواقف وطنية في مواجهة الظلم والإرهاب ومواقفه الإنسانية وحكمته في مواجهة جرائم داعش ضد الايزيديين ووصفوه بـ"رجل السلام والثبات في أوقات عصيبة مرّت على العراقيين".

ترك فراغا

وتوفي بابا الشيخ في مستشفى سردم بأربيل حيث تم نقل جثمانه الى مسقط رأسه في شيخان بمحافظة دهوك بإقليم كردستان الجمعة حيث ووري الثرى في مراسم دينية خاصة.

وبابا الشيخ اسمه الحقيقي خرتو حاجي اسماعيل هو المرجع الأعلى لعموم الايزيديين في العراق والعالم وعضو المجلس الروحاني للديانة الايزيدية. وقال مصدر ايزيدي ان رحيل بابا الشيخ سيترك فراغاً كبيراً لدى الإيزيديين.

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وولد بابا الشيخ خرتو حجي إسماعيل في قرية إيسفنة في قضاء شيخان من عائلة دينية من الاب والجد واصبح المرجع الديني الأعلى للإيزيديين منذ عام 1995.. وكان الراحل يعاني من مرض في الكلى وتدهورت حالته الصحية قبل يومين مما استدعى نقله إلى المستشفى.

داعش

وكان تنظيم "داعش" قد استهدف اتباع الديانة الايزيدية بشكل وحشي لدى احتلاله مدينة الموصل الشمالية في يونيو عام 2014 وعثر على مقابر جماعية لهم تضم مئات الجثث ولدى الحكومة العراقية أدلة تفيد بأنّ هناك نساء وأطفالا من المقتولين دفنوا أحياء.

وقد تم انقاذ حوالي 20 ألفا من بين 40 ألف لاجئ ايزيدي حوصروا في الجبال شمال العراق اثر احتلال الموصل حيث بدأ اللاجئون بالتدفّق عائدين إلى الأراضي العراقية بعد أن اجتازوا رحلة شديدة الخطورة عبر الأراضي السورية.

الأيزيديون... جذور قديمة

والايزيديون هم أتباع ديانة شرق أوسطية ذات جذور قديمة. جميع أبناء الديانة اليزيدية هم من الأكراد ويعيش معظمهم حول الموصل وسنجار في العراق وهناك أيضًا مجموعات في سوريا، تركيا، إيران جورجيا وأرمينيا. ويُقدّر العدد الإجمالي للايزيديّين بحوالي 800 الف إلى مليون.

ويقول الكثير من الباحثين بأنّ اسم الايزيديّين جاء من اسم الخليفة من الأسرة الأموية يزيد الأول ابن معاوية. وقد اعتُبر هذا الخليفة في نظر الايزيديّين تجسيدًا للشخصية الإلهية ويُسمّى "سلطان عازي".

وتعتبر الثقافة الايزيدية ثقافة كردية ويتحدّث معظمهم اللغة الكردية "الكورمانجي"، فيما يتحدث القليل منهم أيضًا العربية نظرًا لقربهم وعيشهم في ظلّ دول عربية مثل العراق وسوريا.