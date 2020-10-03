أكد وزير الخارجية فؤاد حسين، ان الحكومة اتخذت إجراءات صارمة لحماية وتأمين البعثات الدبلوماسيّة العاملة في العراق، فيما اشار نظيره الكندي كندا فرانسوا فيليب ان بلاده وقفت لجانب العراقيّين بالحرب على "داعش" وتقف معهم في تثبيت الاستقرار.



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كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية لنظيره الكندي: الحكومة اتخذت إجراءات صارمة لحماية البعثات الدبلوماسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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