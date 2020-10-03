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نقل ترامب إلى المستشفى

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أفادت وكالة أنباء "رويترز"، نقلاً عن مسؤول في البيت الأبيض، السبت، بأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سينقل لجناح خاص بمستشفى "وولتر ريد" قرب واشنطن، لبضعة أيام كإجراء احترازي
.بدورها، قال متحدثة باسم البيت الأبيض، إن ترامب سيعمل من المستشفى في الأيام القليلة القادمة.

إلى ذلك، نقلت شبكة NBC عن البيت الأبيض أن ترامب لم ينقل صلاحياته لنائبه وسيستمر في أداء مهامه.

وكان ترامب قد أعلن، أمس الجمعة، إصابته وزوجته ميلانيا بفايروس وذلك بعد إصابة واحدة من مستشاريه المقربين.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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