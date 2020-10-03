نقل ترامب إلى المستشفى

.بدورها، قال متحدثة باسم البيت الأبيض، إن ترامب سيعمل من المستشفى في الأيام القليلة القادمة.

إلى ذلك، نقلت شبكة NBC عن البيت الأبيض أن ترامب لم ينقل صلاحياته لنائبه وسيستمر في أداء مهامه.

وكان ترامب قد أعلن، أمس الجمعة، إصابته وزوجته ميلانيا بفايروس كورونا وذلك بعد إصابة واحدة من مستشاريه المقربين.