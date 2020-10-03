نقيب الفنانين يعلن وفاة الفنان نزار السامرائي

وقال جودي في حديث مقتضب لـ الخليج 365، إن "الفنان نزار السامرائي توفي، اليوم، في مستشفى الشيخ زايد"، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

والفنان الراحل ولد في مدينة الحلة عام 1945، وعمل في المسرح بشكل مكثف في بداية حياته الفنية، وكذلك التلفزيون، وله مشاركات في السينما.

