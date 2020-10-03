الصدر يحذر الحكومة من عدم تلبية هذه المطالب ويوجه سبع نصائح للمتظاهرين

حذر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، السبت، الحكومة من عدم تحقيق اربع مطالب رئيسية.

وقال في تغريدة له على "تويتر": انه "في حال لم تف الحكومة بوعدها الانتخابي، فان ذلك يعني ضياع العراق".

ووجه الصدر سبع نصائح لكل من يريد التظاهر، وشدد على ضرورة الالتزام بها.

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