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حذر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، السبت، الحكومة من عدم تحقيق اربع مطالب رئيسية.
وقال في تغريدة له على "تويتر": انه "في حال لم تف الحكومة بوعدها الانتخابي، فان ذلك يعني ضياع العراق".
ووجه الصدر سبع نصائح لكل من يريد التظاهر، وشدد على ضرورة الالتزام بها.
كانت هذه تفاصيل خبر الصدر حذر الحكومة من عدم تلبية هذه المطالب ويوجه سبع نصائح للمتظاهرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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