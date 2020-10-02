المتحدث باسم الكاظمي يعلن احباط محاولة لاسهداف زائري الاربعينية ببغداد

اعلن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، عن احباط مُخطط إرهابي لإستهداف زائري الأربعينية في بغداد.
واضاف انه "احبط مُخططا إرهابيا لإستهداف زائري أربعينية الإمام الحسين عليه السلام، بواسطة إرهابيين إنتحاريين اثنين"، مشيرا الى ان " عملية القبض عليهما جاءت وفقاً لمعلومات إستخبارية دقيقة وجُهد كبير من قبل الأبطال في جهاز مكافحة الإرهاب".
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