المتحدث باسم الكاظمي يعلن احباط محاولة لاسهداف زائري الاربعينية ببغداد

وقال في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "من خلال المتابعة المستمرة، نفذ جهاز مُكافحة الإرهاب عملية نوعية شمالي العاصمة بغداد".

واضاف انه "احبط مُخططا إرهابيا لإستهداف زائري أربعينية الإمام الحسين عليه السلام، بواسطة إرهابيين إنتحاريين اثنين"، مشيرا الى ان " عملية القبض عليهما جاءت وفقاً لمعلومات إستخبارية دقيقة وجُهد كبير من قبل الأبطال في جهاز مكافحة الإرهاب".

