فيفا يمدد عمل التطبيعية لتسعة اشهر

وأرسل الفيفا، مساء اليوم الجمعة، كتاباً رسمياً إلى الهيأة التطبيعية، أشاد فيه بالعمل الذي تم تكليفها به، بإدارة شؤون الاتحاد العراقي وأدائها في تنفيذ المهام.

وقال الناطق الاعلامي للهيأة التطبيعية، هشام محمد في بيان إن "الاتحاد الدولي أشاد بجهود وعمل التطبيعية خلال الستة أشهر الماضية، على الرغم من تكليفها بمهام جديدة، إضافة إلى مهامها الرئيسية، وهي صياغة النظام الاساسي والقانون الانتخابي للاتحادات الفرعية".



وأضاف محمد ان "الاتحاد الدولي لكرة القدم قرر التمديد للهيأة التطبيعية لتسعة أشهر إضافية تنتهي في 30 حزيران/يونيو 2021 لاستكمال ما بدأته من مهام".