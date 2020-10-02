2020-10-02 | 21:40
845 مشاهدة
قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تمديد مدة عمل الهيأة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم لمدة إضافية جديدة بعد انتهاء مهامها التي كُلفت بها لإدارة شؤون الكرة العراقية في الثالث من نيسان الماضي.
وقال الناطق الاعلامي للهيأة التطبيعية، هشام محمد في بيان إن "الاتحاد الدولي أشاد بجهود وعمل التطبيعية خلال الستة أشهر الماضية، على الرغم من تكليفها بمهام جديدة، إضافة إلى مهامها الرئيسية، وهي صياغة النظام الاساسي والقانون الانتخابي للاتحادات الفرعية".
وأضاف محمد ان "الاتحاد الدولي لكرة القدم قرر التمديد للهيأة التطبيعية لتسعة أشهر إضافية تنتهي في 30 حزيران/يونيو 2021 لاستكمال ما بدأته من مهام".
كانت هذه تفاصيل خبر فيفا يمدد عمل التطبيعية لتسعة اشهر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.