وزير الخارجية مخاطباً نظيره الاذري: لا نرى في الحرب طريقاً للوُصُول إلى الأهداف

وذكرت وزارة الخارجية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "حسين تلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الأذريّ جيحون بيراموف؛ لإطلاع العراق على صورة الأزمة بين البلدين، والجُذُور التاريخيّة للصراع، وحالة الحرب القائمة الآن".وشدد وزير الخارجية بحسب البيان، على" ضرورة رجوع طرفي النزاع إلى طاولة المُفاوَضات".

واكد انه "من تجاربنا السابقة؛ ونتيجة لتعرّض المنطقة إلى حُرُوب عديدة، واستناداً إلى مبادئنا فإنّنا لا نرى في العنف والحرب طريقاً للوُصُول إلى الأهداف".