نائب يدعو الحكومة لصولة اصلاحية بعيدا عن رواتب الموظفين

دعا عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية فلاح الخفاجي، الجمعة، الحكومة الى صولة اصلاحية للسيطرة على كل موارد الدولة بشكل دقيق وحازم بعيدا عن قطع او استقطاع جزء من رواتب الموظفين.
وقال الخفاجي في حديث لـ الخليج 365، ان "العراق بحاجة اليوم الى حزمة اجراءات اصلاحية لتجاوز الازمة المالية والاقتصادية وضمان عدم تكرارها"، مبينا أن "حزمة الإصلاحات لاينبغي ان تكون من خلال قطع او استقطاع جزء من رواتب الموظفين".
واضاف الخفاجي، ان "الاصلاحات بحاجة الى صولة حكومية للسيطرة على كل موارد الدولة بشكل دقيق وحازم"، لافتا الى ان "موارد الدولة هي موارد ضخمة والعراق غني بثرواته وموارده المتنوعة وبحال السيطرة عليها فستكون رافد مهم لتوفير السيولة المالية لخزينة الحكومة".
واكد ان "الحكومة مطالبة بعدم تكرار هذه الأزمات بالمضي في كل قوة بإصلاحات حقيقية وليست ترقيعية لتكون في نهايتها ذات منفعة للشعب العراقي وللبلد بشكل عام".
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