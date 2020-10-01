اعلنت وزارة الصحة، الخميس، عن تسجيل 4493 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 3685 شخصاً من الفايروس. وأدناه تفاصيل الاصابات والوفيات وحالات الشفاء:

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر العراق يسجل 4493 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 3685 شخصاً من الفايروس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.