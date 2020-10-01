توقف منصة تويتر عن العمل في دول عدة حول العالم

اعلن مركز الاعلام الرقمي، الخميس، توقف موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن العمل في عدد من دول العالم.
وقال الموقع في بيان تلقته، الخليج 365، ان "منصة تويتر توقفت عن العمل في دول مختلفة حول العالم".
ولم يبين المركز، تفاصيلا اكثر حول سبب التوقف، فيما لم تصدر المنصة اي توضيحا حول تعطله.
ولم يبين المركز، تفاصيلا اكثر حول سبب التوقف، فيما لم تصدر المنصة اي توضيحا حول تعطله.
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