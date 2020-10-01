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للمرة الأولى في التأريخ.. شعار خاص بالدوري العراقي الممتاز لكرة القدم

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2020-10-01 | 16:08

للمرة الأولى في التأريخ.. شعار خاص بالدوري العراقي الممتاز لكرة القدم

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كشفت الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، عن الشعار الخاص بمسابقة الدوري العراقي الممتاز والذي سينطلق بالخامس والعشرون من الشهر الجاري.
ويعبر الشعار الذي تم الإعلان عنه خلال مراسيم سحب قرعة الدوري العراقي الممتاز، عن الحداثة والبساطة،وسيكون سهل التمييز من خلال التصميم الحديث الذي يوحي للمسابقة الأولى في العراق.

ويتألف شعار الدوري الممتاز من الوان العلم العراقي و خارطة العراق، مجموعة على شكل كرة القدم، لتشكل رمزية المسابقة بما يتطابق مع فكرة الدوري، في التصميم الذي تم تصميمه من قبل شركة برو للخدمات والتسويق الرياضي.


وسيتم أعتماد الشعار في لوائح ورزنامة المسابقة لموسم 2020/2021، كما سيتم إبلاغ الأندية بطبع الشعار على قميص فرقها خلال مباريات الدوري العراقي الممتاز.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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