للمرة الأولى في التأريخ.. شعار خاص بالدوري العراقي الممتاز لكرة القدم

2020-10-01 | 16:08
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كشفت الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، عن الشعار الخاص بمسابقة الدوري العراقي الممتاز والذي سينطلق بالخامس والعشرون من الشهر الجاري.
ويتألف شعار الدوري الممتاز من الوان العلم العراقي و خارطة العراق، مجموعة على شكل كرة القدم، لتشكل رمزية المسابقة بما يتطابق مع فكرة الدوري، في التصميم الذي تم تصميمه من قبل شركة برو للخدمات والتسويق الرياضي.
وسيتم أعتماد الشعار في لوائح ورزنامة المسابقة لموسم 2020/2021، كما سيتم إبلاغ الأندية بطبع الشعار على قميص فرقها خلال مباريات الدوري العراقي الممتاز.
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