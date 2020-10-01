بالصور.. المباشرة بحفر بئر نفطي في البصرة

اعلنت شركة الحفر العراقية، الخميس، عن المباشرة بعمليات حفر البئر النفطي زبير/ 460 في حقل الزبير بمحافظة البصرة.



وقالت الشركة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "الكوادر الفنية والهندسية لشركة الحفر العراقية العاملة على جهاز الحفر IDC - 38 باشرت بعمليات حفر البئر النفطي زبير/ 460 ضمن مشروع حفر ١٤ بئر نفطي في حقل الزبير لصالح هيأة تشغيل الزبير

ويكون الانتاج في هذا البئر من مكمن الزبير وبعمق 3448 متراً والوقت المخطط له 59 يوماً".

وأضافت أنه "تم البدء بعمليات الحفر بعد اكمال فحص معدات الجهاز بمستوى Cat-4 من قبل شركه كاما وباشراف قسم الفحص الهندسي في شركتنا وصيانة معدات الجهاز بشكل كامل من قبل اقسام الصيانة"، موضحة أنه "الجهاز الثاني الذي يعمل ضمن هذا المشروع بعد جهاز الحفر IDC - 37 الذي انجز حفر بئرين نفطيين وباشر بعمليات حفر البئر الثالث في نفس الحقل".