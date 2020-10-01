اخبار العالم / اخبار العراق

كرستيانو يزين قائمة البرتغال لمواجهتي فرنسا والسويد

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

2020-10-01 | 15:56

كرستيانو يزين قائمة البرتغال لمواجهتي فرنسا والسويد

510 مشاهدة

أعلن فرناندو سانتوس، المدير الفني لمنتخب البرتغال، عن القائمة التي ستواجه إسبانيا وديًا، ثم فرنسا والسويد بدوري الأمم الأوروبية.
ويواجه منتخب البرتغال نظيره وجاره الإسباني يوم 7 تشرين الاول، ثم مواجهة فرنسا في مباراة مكررة لنهائي يورو 2016، بالجولة الثالثة من دوري الأمم الأوروبية يوم 11 من الشهر ذاته.

ويختتم منتخب البرتغال مواجهاته خلال فترة التوف الدولي المقبلة، بمواجهة السويد، بالجولة الرابعة من دوري الأمم الأوروبية.


وشهدت القائمة، تواجد النجم البرتغالي مهاجم يوفنتوس كما جرت العادة، بالإضافة لمهاجم الجديد، ترينكاو.

وفيما قائمة البرتغال كاملة لمباراتي فرنسا والسويد:

Advertisements

حراسة المرمى: لوبيز، باتريسيو، روي سيلفا.

الدفاع: كانسيلو، فونتي، روي، سيميدو، بيبي، جيريرو، دياس، روبن سيميدو.

الوسط: برونو فرنانديز، بيريرا، موتينيو، سانشيز، نيفيز، أوليفيرا، كارفاليو.

الهجوم: أندريس سيلفا، بيرناردو سيلفا، رونالدو، جوتا، فليكس، ترينكاو، رافا سيلفا، بودينسي.

» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كرستيانو يزين قائمة البرتغال لمواجهتي فرنسا والسويد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا