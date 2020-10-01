كرستيانو يزين قائمة البرتغال لمواجهتي فرنسا والسويد

ويواجه منتخب البرتغال نظيره وجاره الإسباني يوم 7 تشرين الاول، ثم مواجهة فرنسا في مباراة مكررة لنهائي يورو 2016، بالجولة الثالثة من دوري الأمم الأوروبية يوم 11 من الشهر ذاته.

ويختتم منتخب البرتغال مواجهاته خلال فترة التوف الدولي المقبلة، بمواجهة السويد، بالجولة الرابعة من دوري الأمم الأوروبية.



وشهدت القائمة، تواجد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس كما جرت العادة، بالإضافة لمهاجم برشلونة الجديد، ترينكاو.

وفيما قائمة البرتغال كاملة لمباراتي فرنسا والسويد:

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حراسة المرمى: لوبيز، باتريسيو، روي سيلفا.

الدفاع: كانسيلو، فونتي، روي، سيميدو، بيبي، جيريرو، دياس، روبن سيميدو.

الوسط: برونو فرنانديز، بيريرا، موتينيو، سانشيز، نيفيز، أوليفيرا، كارفاليو.

الهجوم: أندريس سيلفا، بيرناردو سيلفا، رونالدو، جوتا، فليكس، ترينكاو، رافا سيلفا، بودينسي.

