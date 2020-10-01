آخر تطورات اللقاحات.. اعتماد علاج طبيعي ضد 'كوفيد - 19'

قد يصبح إنزيم ينتج بطريقة طبيعية وسيلة فعالة ضد "كوفيد – 19"، جاء ذلك في بحث نشرته مجلة Advanced Materials الأمريكية.
واتضح أولا أن الإنزيم الذي يضم مادة الكاتالاز يستطيع كبح عملية استنساخ فيروس SARS-CoV-2 لدى قرود المكاك دون أن يسممها.
وتبين ثانيا أن الإنزيم المضاد للأكسدة له تأثير مضاد للالتهاب. وإنه قادر على ضبط عملية إنتاج السيتوكين بكميات كبيرة (عاصفة السيتوكين) ومنع الإصابة بالمضاعفات الناتجة عن "كوفيد – 19" بصفتها التهابات نظامية خطيرة.
وعلاوة على ذلك فإن الإنزيم المضاد للأكسدة يساعد في حماية الخلايا الواقعة على السطح الداخلي للحويصلات الهوائية في الرئتين من إصابات قد تحدث أثناء عملية الأكسدة.
وأشار العلماء إلى أن من مميزات هذا الدواء الطبيعي الذي يقوم على مادة الكاتالاز الطبيعية بساطة إنتاجه وسعره الزهيد.
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