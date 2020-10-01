إجمالي الإصابات بكورونا يتجاوز حاجز الـ461 ألفاً في إيران

وجاء في بيان وزارة الصحة، اليوم الخميس: "تم تسجيل 3825 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 461044، منهم 4121 مصابا في حالة صحية حرجة يرقدون في غرف العناية المركزة، كما تم تسجيل 211 وفاة جديدة بفيروس كورونا، وارتفاع الإجمالي إلى 26380".ولفتت الوزارة إلى ارتفاع عدد المتعافين إلى 383368، وارتفاع عدد تحاليل كورونا حتى اليوم إلى 4043130 تحليلا.

ولفت البيان إلى أن 30 إقليما (من أصل 31) ما تزال في وضع صحي خطير، منها 26 إقليما في وضع صحي أحمر بالنسبة لتفشي فيروس كورونا، وهناك 4 أقاليم في حالة تأهب جراء ارتفاع معدلات الإصابة بالفيروس وهي: كردستان، هرمزغان، فارس، غلستان.