المئات يتجمعون في التحرير استذكارا لتظاهرات تشرين

وقال مراسل الخليج 365 في بغداد، إن مئات الاشخاص يتجمعون، الآن في ساحة التحرير وسط العامة والمناطق المحيطة بها استذكارا لانطلاق تظاهراتهم في مثل هذا اليوم من العام الماضي ضد الفساد والفاسدين.

وأضاف المراسل، ان الأعداد في تزاد والمواطنين منذ ساعات يتوافدون الى الساحة ومازالت مستمرة.