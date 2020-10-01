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المئات يتجمعون في التحرير استذكارا لتظاهرات تشرين

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تجمع مئات المواطنين، عصر الخميس، في ساحة التحرير وسط العامصة بغداد استذكارا لتظاهرات تشرين التي انطلقت في مثل هذا اليوم من العام الماضي.

وقال مراسل الخليج 365 في بغداد، إن مئات الاشخاص يتجمعون، الآن في ساحة التحرير وسط العامة والمناطق المحيطة بها استذكارا لانطلاق تظاهراتهم في مثل هذا اليوم من العام الماضي ضد الفساد والفاسدين.

 

وأضاف المراسل، ان الأعداد في تزاد والمواطنين منذ ساعات يتوافدون الى الساحة ومازالت مستمرة.  

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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