المالكي لبلاسخارت: الهجمات على معسكر حرير تزيد المشهد تعقيداً

أكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، الخميس، ان الهجوم الصاروخي الذي استهدف معسكر حرير قرب مطار اربيل، سيزيد المشهد تعقيدا.

وقال مكتب المالكي في بيان تلقته الخليج 365 ان "رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي استقبل بمكتبه اليوم ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق السيدة جينين بلاسخارت".

واضاف المكتب انه "جرى خلال اللقاء التداول في مختلف القضايا والمستجدات السياسية والامنية التي يشهدها العراق والمنطقه والتي قد تنذر لخطر توسع الازمات الامنية اذا اشتد الصراع في العراق وحوله".

Advertisements

واوضح المالكي بحسب البيان ان "التصعيد الذي يشهده العراق هو انعكاس لحدة الصراع الدولي الاقليمي والاقليمي الاقليمي في المنطقة ، وهذا ما حذرنا منه كثيرا"، مشيرا الى ان "الهجمات التي تعرض لها معسكر حرير في اربيل تزيد المشهد تعقيدا سيما انها فتحت الاحتمال على دخول فصائل مختلفة في موضوع الخلاف على وجود القوات الامريكية وبقاؤها او انسحابها وانها لا تصب في مصلحة استقرار البلاد".

ودعا المالكي الى تعزيز "الثقة بين القوى السياسية والحكومة عبر حوار وطني تدعمه الامم المتحدة بهدف الوصول الى اتفاق حول القضايا الخلافية التي تشكل الازمة الحاليّة وتجاوزها"، مطالبا جميع القوى السياسية بـ"المساهمة الجادة في تهدئة الاجواء المتأزمة تمهيدا لاجراء الانتخابات المبكرة وتشكيل حكومة منتخبة".