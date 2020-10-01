عملية استباقية في بابل تسفر عن تفكيك عبوات والقبض على مطلوبين

وذكرت القيادة في بيان تلقته الخليج 365، انه "بناءً على توجيهات وزير الداخلية عثمان الغانمي عقب زيارته الأخيرة الى المحافظة للاطلاع ميدانياً على تطبيق خطة زيارة الأربعين، شرعت قوة مشتركة من تشكيلات القيادة والأجهزة الاستخباراتية والمعلوماتية معززة بمفارز مكافحة المتفجرات، صباح اليوم، تنفيذ عملية استباقية باشراف مباشر من قبل قائد الشرطة اللواء المهندس علي هلال الشمري، تضمنت مسحا ميدانيا لكافة محاور وطرق مسير زوار اربعينية الامام الحسين ( ع ) والمناطق المحيطة ومتابعة المطلوبين ضمن قاطع ناحية الإسكندرية شمالي المحافظة".
وبينت القيادة ان "العملية جرت بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة، واسفرت عن تفكيك عبوتين ناسفتين معدتا للتفجير والقبض على ( 3 ) مطلوبين وفق المادة ( 4 إرهاب )"، لافتة الى ان "تلك العمليات مستمرة وتنفذ في عموم قواطع المسؤولية بالتزامن مع تطبيق خطة الزيارة الاربعينية لتعزيز استقرار المحافظة وتهيئة أجواء امنة لإحياء مراسيمها ووفق ما مخطط له".
وبينت القيادة ان "العملية جرت بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة، واسفرت عن تفكيك عبوتين ناسفتين معدتا للتفجير والقبض على ( 3 ) مطلوبين وفق المادة ( 4 إرهاب )"، لافتة الى ان "تلك العمليات مستمرة وتنفذ في عموم قواطع المسؤولية بالتزامن مع تطبيق خطة الزيارة الاربعينية لتعزيز استقرار المحافظة وتهيئة أجواء امنة لإحياء مراسيمها ووفق ما مخطط له".
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