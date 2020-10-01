عملية استباقية في بابل تسفر عن تفكيك عبوات والقبض على مطلوبين

وذكرت القيادة في بيان تلقته الخليج 365، انه "بناءً على توجيهات وزير الداخلية عثمان الغانمي عقب زيارته الأخيرة الى المحافظة للاطلاع ميدانياً على تطبيق خطة زيارة الأربعين، شرعت قوة مشتركة من تشكيلات القيادة والأجهزة الاستخباراتية والمعلوماتية معززة بمفارز مكافحة المتفجرات، صباح اليوم، تنفيذ عملية استباقية باشراف مباشر من قبل قائد الشرطة اللواء المهندس علي هلال الشمري، تضمنت مسحا ميدانيا لكافة محاور وطرق مسير زوار اربعينية الامام الحسين ( ع ) والمناطق المحيطة ومتابعة المطلوبين ضمن قاطع ناحية الإسكندرية شمالي المحافظة".



وبينت القيادة ان "العملية جرت بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة، واسفرت عن تفكيك عبوتين ناسفتين معدتا للتفجير والقبض على ( 3 ) مطلوبين وفق المادة ( 4 إرهاب )"، لافتة الى ان "تلك العمليات مستمرة وتنفذ في عموم قواطع المسؤولية بالتزامن مع تطبيق خطة الزيارة الاربعينية لتعزيز استقرار المحافظة وتهيئة أجواء امنة لإحياء مراسيمها ووفق ما مخطط له".

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