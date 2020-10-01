استهداف رتل دعم لوجستي للتحالف الدولي بصاروخ في بابل

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "رتلاً لدعم لوجستي للتحالف الدولي تم استهدافه بصاروخ اصيب احدى حاويات الرتل دون ان تنفجر ضمن منطقة الشوملي".

وأضاف المصدر أنه "لا توجد اي اصابات فقط اضرار واستمر الرتل بحركته باتجاه وجهته".

