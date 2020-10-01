استهداف رتل دعم لوجستي للتحالف الدولي بصاروخ في بابل

افاد مصدر امني، الخميس، باستهداف رتل دعم لوجستي للتحالف الدولي بصاروخ في محافظة بابل.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "رتلاً لدعم لوجستي للتحالف الدولي تم استهدافه بصاروخ اصيب احدى حاويات الرتل دون ان تنفجر ضمن منطقة الشوملي".
وأضاف المصدر أنه "لا توجد اي اصابات فقط اضرار واستمر الرتل بحركته باتجاه وجهته".
وأضاف المصدر أنه "لا توجد اي اصابات فقط اضرار واستمر الرتل بحركته باتجاه وجهته".
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