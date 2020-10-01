أظهر تحليل للبيانات أجرته وكالة "رويترز" أن إصابات كوفيد-19 في الولايات المتحدة زادت في 27 ولاية أميركية من أصل 50 في أيلول مقارنة بـ آب، وشهدت ويسكنسن أكبر زيادة بنسبة 111%.

وشهدت ولايات نورث داكوتا وساوث داكوتا، في الغرب الأوسط، ومونتانا ويوتا ووست فرجينيا ووايومنج زيادة فوق 50% على أساس شهري. وكانت أقل زيادة في إلينوي، بنسبة خمسة% الشهر الماضي مقارنة بالشهر السابق له، فيما كانت ولايتا أوهايو وإنديانا الوحيدتين في الغرب الأوسط اللتين شهدتا تراجعا في الحالات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شملت 27 ولاية.. زيادة إصابات كورونا في الولايات المتحدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.