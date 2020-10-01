علاوي: بعد مرور عام ما يزال قتلة المتظاهرين فوق القانون

وقال علاوي في تغريدة له على تويتر تابعتها الخليج 365، "بعد عام على ثورة تشرين، تستمر المماطلة بتلبية المطالب بانتخابات مبكرة ومفوضية مستقلة وقانون انتخابات عادل، ومحاسبة رؤوس الفساد".

وتابع في تغريدته، "ما يزال قتلة المتظاهرين وحماتهم فوق القانون، بعيدون عن يد العدالة"، مرددا بالقول "تحية للمتظاهرين السلميين وللشهداء والجرحى الذين خرجوا للمطالبة بوطن".