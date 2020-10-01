رسمياً.. الاميركي ديست لاعباً لبرشلونة

اللاعب الأميركي تواجد صباح يوم امس في العيادة الطبية لنادي برشلونة من أجل إجراء الكشف الطبي.

ووصل ديست مساء أمس الاول الثلاثاء، إلى المدينة الكتالونية من أجل إتمام التعاقد مع برشلونة لتكون أولى صفقات النادي في عهد المدرب، رونالد كومان.



ومن المقرر أن تكلف الصفقة برشلونة 20 مليون يورو بالإضافة إلى 5 ملايين يورو كمتغيرات لصالح أياكس أمستردام تدفع بالتقسيط.