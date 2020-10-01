رسمياً.. الاميركي ديست لاعباً لبرشلونة

2020-10-01 | 13:49
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نشر موقع نادي برشلونة الاسباني، مقطع فيديو للاعبه الجديد الأميركي سيرجينيو ديست، معلناً انتقاله بشكل رسمي.
اللاعب الأميركي تواجد صباح يوم امس في العيادة الطبية لنادي برشلونة من أجل إجراء الكشف الطبي.
ووصل ديست مساء أمس الاول الثلاثاء، إلى المدينة الكتالونية من أجل إتمام التعاقد مع برشلونة لتكون أولى صفقات النادي في عهد المدرب، رونالد كومان.
ومن المقرر أن تكلف الصفقة برشلونة 20 مليون يورو بالإضافة إلى 5 ملايين يورو كمتغيرات لصالح أياكس أمستردام تدفع بالتقسيط.
ووصل ديست مساء أمس الاول الثلاثاء، إلى المدينة الكتالونية من أجل إتمام التعاقد مع برشلونة لتكون أولى صفقات النادي في عهد المدرب، رونالد كومان.
ومن المقرر أن تكلف الصفقة برشلونة 20 مليون يورو بالإضافة إلى 5 ملايين يورو كمتغيرات لصالح أياكس أمستردام تدفع بالتقسيط.
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