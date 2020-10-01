بالوثيقة.. تعليمات دخول الزائرين الاجانب للعراق في زيارة الاربعين

تنشر الخليج 365، اليوم الخميس، وثيقة صادرة من اللجنة العليا لصحة والسلامة الوطنية والخاصة بمواجهة جائحة كرونا تتضمن تعليمات عن دخول الزائرين الاجانب الى العراق في زيارة اربعينية الامام الحسين (ع). وفي ادناه نسخة من الوثيقة:

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