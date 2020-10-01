تحديث جديد في انستغرام وفيسبوك... توحيد الرسائل!

أعلنت شركة "فيسبوك"، الأربعاء، أنها ستبدأ في استبدال خدمة التراسل المباشر في إنستغرام بإصدار من تطبيقها ماسنجر، في أول خطوة كبيرة ضمن خطتها لربط التراسل عبر مجموعتها من التطبيقات.
وإذا وافق المستخدمون على إجراء التحديث، ستتحول أيقونة التراسل في إنستغرام إلى رمز تطبيق ماسنجر، وكما هو الحال في ماسنجر، سيكون باستطاعة مستخدمي إنستغرام، الذين لم يكن بمقدورهم معاودة إرسال الرسائل، أن يفعلوا ذلك إلى خمسة أشخاص بحد أقصى في المرة الواحدة.
وكان مارك زوكربيرغ الرئيس التنفيذي "لفيسبوك" قد أعلن لأول مرة عن الرؤية الخاصة بالتراسل بين التطبيقات في وقت سابق من العام. وتهدف الشركة في نهاية المطاف إلى دمج واتسآب ومد تقنية التشفير التام بين الطرفين لتشمل الخدمات الثلاث.
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