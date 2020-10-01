سقف المطالبات بوضع حد للهجمات الصاروخية ارتفع ليصل ذروته الجمعة حين طالب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بتشكيل لجنة برلمانية؛ حكومية تتابع هذا الملف، لتكشف الجهات المتورطة بإستهداف البعثات الدبلوماسية، لياتي رد الكاظمي سريعا ومؤيداً عبر تغريدة على حسابه.. ساعات فقط وعجت مواقع التواصل بانباء تتحدث عن نية واشنطن غلق سفاراتها ببغداد وامهال الاخيرة يوما لوضع حد لاستهدافها !.. الا انها لم تعدو كونها مجرد معلومان غير دقيقة تم تداولها دون التحقق من صحتها..
تسابقت الاحداث تباعاً، ليأتي نهار الاربعاء محملا بالقرارات واللقاءات، حيث تم اعتقال وتوقيف 3 ضباط وموظف استخبارات ضمن قاطع مسؤوليات منطقة الحادث، سبقها لقاء الكاظمي بسفراء ٢٥ دولة شقيقة وصديقة، بناءً على طلبهم، حيث جرى التأكيد على جدية العراق بفرض سيادة القانون وحصر السلاح بيد الدولة، فيما عبّر السفراء عن دعم العراق وشعبه وحكومته، مرحبين بخطواتها الهادفة لتأمين البعثات الدبلوماسية، وداعمين لتعزيزها.
وبين من يؤمن بنظرية المؤامرة، كون جريمة الرضوانية ارهابية نفذتها جهات ترمي خلط الأوراق، وبين داحض لها متهماً الفصائل، تبقى فئة الاغلبية المغلوب على أمرها تتسائل : هل يمكن أن يأمن العراقي على حياته في بلد اخذت الحكومات المتعاقبة موقف المتفرج على الفوضى، إذ تدين وتتوعد بالقصاص ثم تعود لغفوة بإنتظار منبه كاتيوشا جديد أو تهديد اميركي بإنسحاب مبني على المثل العراقي القائل : يا مغرب خرب
تأيد دولي وآخر سياسي محلي يرافقهما تأيد مرجعي لوضع حد لفوضى السلاح، فليس امام الحكومة سوى استغلال ذلك الدعم بتطبيق الوعود على الأرض وانهاء المسلسل وليس التركيز على بعض من حلقاته، او ابقاءها بحيز الاستعراض الاعلامي الذي بات لا ينطلي حتى على بسطاء القوم..
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو حادثة الرضوانية تصعد من حدة الأزمة في العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.