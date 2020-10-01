بالفيديو تخوف من استهداف البعثات الدبلوماسية وسفراء يعربون عن قلقهم

قلق دولي من تكرار استهداف المؤسسات الدبلوماسية في العراق، بالتزامن مع أنباء تحدثت عن عزم عدة دول اغلاق بعثاتها العاملة في بغداد كإجراء احترازي... سفراء خمس وعشرين دولة عربية واجنبية قالوا في بيان مشترك أن هذه الحوادث، والتي شملت هجمات صاروخية وعبوات ناسفة، لا تعرض فقط السفارات الأجنبية الى المخاطر، بل العراقيين أيضا،، مؤكدين ان الحادث المأساوي الذي ذهبت ضحيته عائلة بالقرب من مطار بغداد اثر الهجوم الصاروخي يوم الاثنين الماضي هو دليل على ذلك.ورحب البيان بالإجراءات التي اتخذها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وحكومته لمعالجة هذه المخاوف، بما في ذلك التحقيقات والعمليات الأمنية وتعزيز أمن المطار،، فيما أعربت الدول الموقعة على البيان عن دعمها لمزيد من الإجراءات لتعزيز الأمن في بغداد، بما في ذلك من خلال دعم وتعزيز القوات الموجودة في المنطقة الخضراء.

وصدر البيان بعد لقاء جمع رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي بالسفراء والقائمين بالأعمال لدول الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا وكندا وكرواتيا ومصر والاتحاد الأوروبي وفنلندا وألمانيا واليونان فضلا عن إيطاليا واليابان والأردن والبحرين والسعودية والكويت وهولندا والنرويج وبولندا وكوريا وصربيا وإسبانيا والسويد وتركيا واليمن.



وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول ان القوات الأمنية تستخدم خيارين للإطاحة بالمتورطين في إطلاق صواريخ الكاتيوشا عبر الجهد الاستخباري والطائرات المسيرة لمراقبة الأجواء والوصول لمن يطلق الصواريخ لمنع تكرار حادثة الرضوانية التي راح ضحيتها عائلة تتكون من سبعة افراد.

ياتي ذلك فيما كشف مصدر استخباري عن محاولات لاقتحام المنطقة الخضراء وسط بغداد، بالتزامن مع إحياء ذكرى انطلاق الاحتجاجات في الأول من تشرين، مبينا ان هناك تحضيرات للقيام بمسيرة ضخمة تنطلق من ساحة التحرير باتجاه المنطقة الخضراء في تشرين الاول وشن هجوم على السفارة الأميركية كما حصل نهاية العام الماضي.