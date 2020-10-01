نصيف: القضاء أصدر مذكرة قبض على مجموعة مرتبطة بمكتب مفتشية الداخلية السابق

وقالت نصيف في بيان تلقته الخليج 365 نسخة منه، "نشيد بقرار القضاء بإصدار مذكرة إلقاء القبض على المهربين ناطق الجبوري ناطق موسى فارس صاحب شركة أنوار الفارس وشركائه الخارجيين اللواء علي عدنان والعميد مصطفى كمال اللذين كانا يعملان في مفتشية وزارة الداخلية سابقاً، وذلك بعد البلاغ الذي قدمته النائبة نصيف ضد هذه المجموعة التي ارتكبت العديد من جرائم الفساد والتهريب والانتهاكات بحق الأبرياء".وأضافت، "لطالما انتظرنا تحقيق العدالة وتقديم هذه المجموعة للقضاء ووضع حد لجرائمهم، واليوم نشهد اولى خطوات انتصار العدالة بعد أن صدرت مذكرة إلقاء القبض عليهم، فقد استطعنا بعد ملاحقة قضائية ايقاف شبكة تهريب وتهرب ضريبي بقيمة 500 مليون دولار بعد عمل سنة ونصف، علماً بأن شركة انوار الفارس تعمل معها مع شركة مصرية تساهم معها بالتهريب، وسنقدم اسمها للقضاء لإيقاف التعامل معها".

وأشارت إلى أن "هؤلاء تم كشف فسادهم من قبل المفتش العام الأسبق في وزارة الداخلية الأستاذ مهدي الطريحي الذي فتح تحقيقاً ضدهم، وعندما جاء المفتش الذي بعده إلى المنصب اغلق التحقيق وأصبحوا فريقه الخاص وظلموا العديد من الأبرياء".



وتابعت، "في الوقت الذي نعرب فيه عن شكرنا وتقديرنا للقضاء العراقي والجهات التحقيقية وكل من عمل على إحقاق الحق ووضع حد لهؤلاء المهربين، ندعو وزير الداخلية إلى إنصاف الضحايا الأبرياء الذين تعرضوا للظلم والبطش على يد هذه المجموعة في زمن المفتش العام السابق، وتطهير كافة مفاصل الوزارة من الفاسدين ".