الأردن يؤكد ضرورة احترام سيادة العراق

وذكر بيان لوزارة الخارجية تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "اتصالا هاتفيا جرى بين حسين ونظيره الصفدي".

وشدد الصفدي خلال الاتصال، على " ضرورة احترام سيادة العراق وتكاتف كل الجهود لدعم الحكومة العراقية، وخصوصاً في مجال تعزيز الأمن، والاستقرار، وسيادة القانون".



من جانبه، أكد وزير الخارجيّة فؤاد حسين "حرص العراق على إقامة علاقات متينة مع دول الجوار، والابتعاد عن سياسة المحاور، والنأي عن أيّ صراعات إقليميّة ودوليّة في المنطقة".

واشار الى " أهمية المُضِيّ قُدُماً في تحقيق مُقرِّرات اللقاءات التي عُقِدَت بين مسوؤلي البلدين، والقمة الثلاثية بين العراق والأردن ومصر؛ لتكون نموذجاً لبقيّة دول المنطقة في كيفيّة بناء علاقات ستراتيجيّة قائمة على المصالح المُشترَكة ومُواجَهة تحدّيات الإرهاب، والأزمات الإقليميّة بما يُساهِم في خلق منظومة للسلام والاستقرار في المنطقة".



وتطرّق وزير الخارجية، إلى عدد من القضايا الوطنيّة، ومنها: ضرورة العمل المشترك على المُستوى الإقليميّ والدوليّ؛ لمنع تدخّل الدول الأخرى في الشؤون الداخليّة العراقيّة، وحماية السيادة، لافتاً إلى أنّ الاستقرار الداخليّ ينعكس على استقرار المنطقة؛ مُعلّلاً ذلك بأنّ التوتر يُؤدّي إلى زعزعة الوضع الأمنيّ في المنطقة، ومن ثم يتأثر السلام الدوليّا.