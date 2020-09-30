العراق أول المهنئين لامير الكويت الجديد بتسلم مهامه

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ايلاف من لندن: فيما اعلن العراق الحداد على رحيل امير الكويت السابق فقد كان الاربعاء اول المهنئين للشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح بعد تأديته اليمين الدستورية أميرا جديدا للبلاد .

وأكد الرئيس العراقي برهم صالح في برقية تهنئة إلى الأمير نواف وتابعتها "ايلاف" حرص العراق شعباً ورئيساً وحكومةً من أجل المضي قدماً في العلاقات الأخوية العميقة بين العراق والكويت وتعزيزها نحو المزيد من التعاون في المجالات كافة وبما يخدم مصلحة الشعبين والبلدين الشقيقين ويرّسخ قيم التعاون والمحبة والسلام في المنطقة.

وجاء في نص البرقية:

"سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح امير دولة الكويت..

بأسم الشعب العراقي وبأسمي شخصياً أتقدم اليكم بأحر التهاني واصدق التمنيات بمناسبة اختياركم اميراً لدولة الكويت الشقيقة داعياً الباري عز وجل أن يُسدّد خطاكم ويوفقكم في قيادة الشعب الكويتي نحو المزيد من التقدم والرخاء.

وفي هذه المناسبة أعرب لسموكم عن حرصنا في العراق شعباً ورئيساً وحكومةً من أجل المضي قدماً في العلاقات الأخوية العميقة بين العراق والكويت، وتعزيزها نحو المزيد من التعاون في المجالات كافة، وبما يخدم مصلحة الشعبين والبلدين الشقيقين، ويرّسخ قيم التعاون والمحبة والسلام في المنطقة.

تمنياتي الحارة بالنجاح والتقدم لدولة الكويت بقيادتكم.

مع أسمى اعتباري.

الحداد يوما

وأعلن العراق الحداد الرسمي العام في البلاد على رحيل أمير الكويت الأمير صباح الأحمد الجابر الصباح.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي تابهته "ايلاف" "يشارك العراق حكومة وشعباً الأشقاء في دولة الكويت الشقيقة أحزانهم برحيل سمو الأمير صباح الأحمد الجابر الصباح، وبهذه المناسبة الأليمة، تقرر إعلان الحداد الرسمي العام في عموم أنحاء جمهورية العراق ليوم واحد، الثلاثين من سبتمبر الجاري".

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واشار مكتب رئيس الوزراء الى ان هذا الاجراء يأتي "وفاءً لذكرى الفقيد الكبير ولمواقفه المشرّفة إزاء العراق والقضايا العادلة، وجهوده في بسط الأمن والاستقرار في المنطقة تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وألهم الأشقاء في الكويت صبراً جميلاً، إنا لله وإنا إليه راجعون".

وعبر القادة العراقيون امس عن حزنهم لرحيل امير الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر ووصفوه برأس حكمة العرب ورجل السلام والخير وداعم الامن والاستقرار في المنطقة مستذكرين مساهمته بتعزيز مسيرة العراق الجديدة بعد 2003 .

واشار القادة في بيانات وتغريدات الى دور "الرجل الوسطي المعتدل في التعامل مع أغلب الملفات والقضايا الساخنة في المنطقة والعالم لاسيما العربية والإسلامية منها من منطلق سمح ونظرة مسؤولة وموقف بعيد عن الانفعال والتشنج".

وتوفي أمير الكويت السابق الثلاثاء عن عمر ناهز 91 عاما في الولايات المتحدة الأميركية بعد معاناة طويلة مع المرض. وأعلن مجلس الوزراء الكويتي في اجتماع استثنائي تسمية ولي العهد نواف الأحمد الجابر الصباح (81 عاما) أميراً جديداً للبلاد، حيث ادى اليوم امام مجلس الامة اليمين الدستورية.