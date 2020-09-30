بدء المرحلة الثانية من اختبار لقاح جديد ضد كورونا

وأعلنت الشركة في بيان أنه تم إعطاء اللقاح لأول مشارك في دراسة المرحلة الثانية.

وبحسب بيانات الشركة، تُجرى الدراسة في بيرو وبنما بمشاركة 690 فردا من الأصحاء، ومن المتوقع صدور البيانات الأولى عن المرحلة الثانية في الربع الأخير من هذا العام، وتخطط الشركة بعد ذلك لبدء دراسة المرحلة الثالثة الحاسمة بمشاركة نحو 30 ألف شخص.



وكان يان شتيفنه العضو في مجلس إدارة الشركة قال مؤخرا إن اللقاح يمكن أن يكون متاحا في غضون 6 إلى 9 أشهر.