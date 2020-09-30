عشرات ملايين الوظائف مهددة بسبب كورونا في هذا القطاع

أفادت توقعات لمجموعة عمل النقل الجوي نشرت اليوم الأربعاء بأن تأثير فيروس كورونا على السفر قد يهدد 46 مليون وظيفة على مستوى العالم.
وتوقعت المجموعة – التي تمثل شركات طيران ومطارات وصناع طائرات وأطراف أخرى في قطاع الطيران- أن يهدد تباطؤ السفر وبطء التعافي 4.8 ملايين من العاملين في قطاع الطيران وما يربو على نصف 87.7 مليون وظيفة إجمالا يدعمها القطاع على نحو مباشر أو غير مباشر، وتتصل بصناعات الترفيه وسلاسل الإمداد.
وقال رئيس المجموعة ميشيل جيل "نعلم أن الكثير من الوظائف في النقل الجوي والاقتصاد الأوسع المعتمد على الطيران مهددة".
وقال رئيس المجموعة ميشيل جيل "نعلم أن الكثير من الوظائف في النقل الجوي والاقتصاد الأوسع المعتمد على الطيران مهددة".
ويأتي هذا التحذير بعد أن خفضت شركات الطيران توقعاتها لحركة الطيران خلال العام الجاري في ظل تجدد تفشي فيروس كورونا والقيود على السفر، وهو ما ألقى بظلاله على التوقعات لوضع قطاع الطيران عالميا.
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