الارشيف / اخبار العالم / اخبار العراق

حصيلة جديدة لعدد ضحايا كورونا حول العالم

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

تجاوز عدد وفيات وباء حول العالم مليونا و14 ألفا، كما اقترب عدد المصابين من 34 مليونا
وتجاوز عدد المتعافين 25 مليونا، في حين تواجه بعض الدول أو تستعد لمواجهة الموجة الثانية لهذا الوباء.

وخلال ٢٤ ساعة ازداد عدد المصابين عالميا بأكثر من 230 ألفا، حيث سجلت الهند وحدها 80 ألف مصاب، وفقا لموقع ورلد ميتر.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حصيلة جديدة لعدد ضحايا كورونا حول العالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا