حصيلة جديدة لعدد ضحايا كورونا حول العالم

وتجاوز عدد المتعافين 25 مليونا، في حين تواجه بعض الدول أو تستعد لمواجهة الموجة الثانية لهذا الوباء.

وخلال ٢٤ ساعة ازداد عدد المصابين عالميا بأكثر من 230 ألفا، حيث سجلت الهند وحدها 80 ألف مصاب، وفقا لموقع ورلد ميتر.