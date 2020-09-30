دعا النائب عن تحالف سائرون امجد العقابي، الاربعاء، اللجنة العليا لمكافحة الفساد التي شكلها رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي الى فتح جميع ملفات وزارة الصناعة على مدى السنوات الماضية.
واضاف ان "عدم تطور المنتج المحلي وخاصة فيما يتعلق بعمل وزارة الصناعة لايعني فقط انه يمثل ملف فساد بل يتعدى هذا الامر الى احتمالية وجود مؤامرة خارجية ضد المنتج والصناعة المحلية".
واوضح ان "العراق لديه كفاءات في جميع الاختصاصات اضافة الى وجود معامل متكاملة في شتى أنواع الصناعات الضرورية ناهيك عن كون العراق كان في فترة سابقة يمتلك اقوى خطوط انتاج في المنطقة في الجوانب العسكرية والانتاجية".
واضاف العقابي، ان "تراجع الصناعة الملحية وتحولها الى عبء على خزينة الدولة، هو أمر لا يتعلق فقط بسوء الادارة او الفساد بل يتعداه الى وجود اجندات مدعومة من جهات ومافيات خارجية لاتريد النهوض للصناعة العراقية بغية المحافظة على ابقائها اسيرة للاستيراد وحيتان الفساد والتحكم بمقدرات البلد من خلال تركه اسيرا لتلك الصناعات الخارجية".
واكد على "اهمية فتح هذا الملف من قبل اللجنة العليا لمكافحة الفساد ومحاسبة كل من تورط في تدمير الصناعة المحلية مهما كان موقعه فلا خطوط حمراء تعلو على مصلحة العراق وشعبه".
كانت هذه تفاصيل خبر تحدث عن 'مؤامرة خارجية'.. برلماني يدعو لكشف جميع ملفات وزارة الصناعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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