تحدث عن 'مؤامرة خارجية'.. برلماني يدعو لكشف جميع ملفات وزارة الصناعة

وقال العقابي في حديث للسومرية نيوز، إن "الصناعة العراقية كانت في فترات سابقة تكفي الحاجة الداخلية وتوفر مايقرب من 20% من إجمالي حاجة الموازنة الاتحادية وتعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي لرواتب موظفيها ولا تكلف خزينة الدولة باي مبالغ بل على العكس كانت توفر دعم واضح للموازنة الاتحادية آنذاك".واضاف ان "عدم تطور المنتج المحلي وخاصة فيما يتعلق بعمل وزارة الصناعة لايعني فقط انه يمثل ملف فساد بل يتعدى هذا الامر الى احتمالية وجود مؤامرة خارجية ضد المنتج والصناعة المحلية".

واوضح ان "العراق لديه كفاءات في جميع الاختصاصات اضافة الى وجود معامل متكاملة في شتى أنواع الصناعات الضرورية ناهيك عن كون العراق كان في فترة سابقة يمتلك اقوى خطوط انتاج في المنطقة في الجوانب العسكرية والانتاجية".



واضاف العقابي، ان "تراجع الصناعة الملحية وتحولها الى عبء على خزينة الدولة، هو أمر لا يتعلق فقط بسوء الادارة او الفساد بل يتعداه الى وجود اجندات مدعومة من جهات ومافيات خارجية لاتريد النهوض للصناعة العراقية بغية المحافظة على ابقائها اسيرة للاستيراد وحيتان الفساد والتحكم بمقدرات البلد من خلال تركه اسيرا لتلك الصناعات الخارجية".

واكد على "اهمية فتح هذا الملف من قبل اللجنة العليا لمكافحة الفساد ومحاسبة كل من تورط في تدمير الصناعة المحلية مهما كان موقعه فلا خطوط حمراء تعلو على مصلحة العراق وشعبه".