الأنواء الجوية: انخفاض بدرجات الحرارة وأمطار في المناطق الشمالية

توقعت هيئة الأنواء الجوية، الأربعاء، أن تشهد البلاد انخفاض بدرجات الحرارة ابتداء من اليوم لتسجل درجات الحرارة العظمى في بغداد 39 درجة مئوية، فيما ستشهد المناطق الشمالية تساقطاً للأمطار.

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