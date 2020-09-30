الإعلام الامني: انفجار عبوة ناسفة على عجلة بطريق مطار بغداد

وقالت الخلية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "انفجار عبوة ناسفة صباح اليوم، على عجلة مدنية نوع جيب بيضاء على طريق مطار بغداد، باتجاه المنطقة الخضراء".

واضافت الخلية، أن الحادث "ادى الى حدوث أضرار بالعجلة دون خسائر بشرية".



وافاد مصدر امني بوقت سابق من اليوم بانفجار عبوة ناسفة على طريق مطار بغداد، دون اضرار بشرية.