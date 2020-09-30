نواف الأحمد الصباح يؤدي اليمين الدستورية أميراً للكويت

أدى أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الأربعاء، اليمين الدستورية في مجلس الأمة.
وكان مجلس الوزراء قد نادى في اجتماعه الاستثنائي أمس الثلاثاء بولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أميراً للكويت عملا بأحكام الدستور والمادة الرابعة من القانون رقم 4 لسنة 1964 في شأن أحكام توارث الإمارة.
وأمس الثلاثاء أعلن الديوان الأميري الكويتي، عن وفاة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت.
وأمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر المبارك الصباح، أخ غير شقيق لأمير البلاد الراحل، وشغل منصب ولي العهد ونائب الأمير، وولد في 25 يونيو عام 1937.
وأمس الثلاثاء أعلن الديوان الأميري الكويتي، عن وفاة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت.
وأمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر المبارك الصباح، أخ غير شقيق لأمير البلاد الراحل، وشغل منصب ولي العهد ونائب الأمير، وولد في 25 يونيو عام 1937.
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