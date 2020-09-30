النفط الامريكي يتراجع إلى ما دون 40 دولاراً

ويكافح النفط للاستقرار فوق 40 دولارًا للبرميل حيث أثار تجدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الاقتصادات الكبرى الشكوك بشأن انتعاش مستمر في الطلب. ويتنافس السوق أيضًا مع زيادة الإمدادات من ليبيا إلى أوبك + ، مع احتمال تجاوز روسيا أحدث عضو في المجموعة حصتها.وانخفض خام غرب تكساس الامريكي لشهر تشرين الثاني بنسبة 0.9 ٪ إلى 38.95 دولارًا للبرميل في بورصة نيويورك التجارية اعتبارًا من الساعة 7:58 صباحًا في لندن بعد انخفاضه 3.2 ٪ يوم الثلاثاء.

وتراجع خام برنت لتسوية تشرين الثاني ، التي تنتهي الأربعاء ، 1.1٪ إلى 40.59 دولار في بورصة أوروبا للعقود الآجلة ICE بعد أن خسر 3.3٪ في الجلسة السابقة.

قال راسل هاردي ، الرئيس التنفيذي لمجموعة المتداولين فيتول جروب ، في قمة فاينانشيال تايمز العالمية يوم الثلاثاء ، إن الاستهلاك اليومي لا يزال أقل من 4 ملايين إلى 5 ملايين برميل يوميًا حيث كان من المتوقع أن يكون قبل الوباء.



قال بن لوكوك ، الرئيس المشارك لتداول النفط في مجموعة ترافيجورا ، في الاجتماع إنه "من الصعب للغاية أن تكون متفائلًا بشأن أسعار النفط الآن وفي فترة عيد الميلاد".

في غضون ذلك ، انخفضت مخزونات الخام الأمريكية بمقدار 831 ألف برميل الأسبوع الماضي ، في حين توسعت المخزونات في مركز التخزين في كوشينغ بمقدار 1.61 مليون برميل ، وفقًا لمعهد البترول الأمريكي. ارتفعت إمدادات البنزين بمقدار 1.62 مليون برميل ، وهي أول زيادة في ثمانية أسابيع إذا أكدت ذلك إدارة معلومات الطاقة يوم الأربعاء.