انفجار ناسفة استهدفت عجلة مدنية على طريق مطار بغداد

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "عبوة ناسفة انفجرت، مستهدفة عجلة مدنية على طريق مطار بغداد بالقرب من قناة النهرين باتجاه المنطقة الخضراء".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "الانفجار أدى إلى وقوع أضرار مادية بالعجلة، ولم يسفر عن حدوث إصابات".

