أفاد مصدر أمني، الأربعاء، بانفجار عبوة ناسفة استهدفت عجلة مدينة على طريق مطار بغداد الدولي دون وقوع إصابات.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "عبوة ناسفة انفجرت، مستهدفة عجلة مدنية على طريق مطار بغداد بالقرب من قناة النهرين باتجاه المنطقة الخضراء".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "الانفجار أدى إلى وقوع أضرار مادية بالعجلة، ولم يسفر عن حدوث إصابات".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "الانفجار أدى إلى وقوع أضرار مادية بالعجلة، ولم يسفر عن حدوث إصابات".
كانت هذه تفاصيل خبر انفجار ناسفة استهدفت عجلة مدنية على طريق مطار بغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.