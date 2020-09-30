



واضاف ان "مبلغ المنح يبدأ من ٣ الى ٨ مليون على ان يكفي ٥٠٪ من صافي راتبه لتغطية القسط والفائدة"، مشيرا الى انه "يجب على المتقاعد ان لا يكون لديه سلفة سابقة". وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه إن "التعليمات الجديدة حددت عمر المتقاعد ان يزيد عن ٧٢ سنة ولا بتجاوز ٨٠ سنة وتوثق هذه السلفة بكفالة كفيل موظف حكومي معين ومثبت على الملاك الدائم".واضاف ان "مبلغ المنح يبدأ من ٣ الى ٨ مليون على ان يكفي ٥٠٪ من صافي راتبه لتغطية القسط والفائدة"، مشيرا الى انه "يجب على المتقاعد ان لا يكون لديه سلفة سابقة". يذكر ان مصرف الرشيد سبق وان منح سلف وقروض للموظفين والمواطنين بمختلف انواعها وفق شروط وضوابط معينة.

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كانت هذه تفاصيل خبر حتى 80 عاما.. مصرف الرشيد يمنح سلفا لكبار السن من المتقاعدين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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