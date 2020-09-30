قال زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الأربعاء، إنه يريد "حفظ سمعة المقاومة وبقاءها عراقية لا شرقية ولا غربية"، داعياً إلى العمل على إنهاء "التواجد العسكري للمحتل وتقنين سفارته" بالطرق البرلمانية والدولية.

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كانت هذه تفاصيل خبر الصدر يوجه رسالة إلى 'المقاومة': لنعمل على إنهاء التواجد العسكري للمحتل بالطرق البرلمانية والدولية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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