فقد أصابع يده بسبب الكلاسيكو.. إدارة الصقور تكرم مشجعاً بمنصب إداري

2020-09-29 | 15:32
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اقدمت إدارة نادي القوة الجوية على خطوة إنسانية كبيرة، بعدما ساعدت مشجعاً فقد أصابع يده بسبب مباراة للصقور في دوري الكرة الممتاز.
مشجع الصقور الوفي "علي أبو زينب" وخلال حصوره مباراة فريقه امام الزوراء عام 2015 انفجرت احدى الألعاب النارية على يده وفقد اصبعين من أصابع يده.
وبسبب هذا الحادث اصبح "أبو زينب" عاطلاً عن العمل لسنوات، حتى قررت إدارة الصقور اليوم منحه منصباً في الهيئة الإدارية للفريق.
وسبق لإدارة القوة الجوية ان كرمت عوائل نجومها الذين توفوا مؤخراً وسابقاً أمثال ناطق هاشم وناظم شاكر واخرين.
وبسبب هذا الحادث اصبح "أبو زينب" عاطلاً عن العمل لسنوات، حتى قررت إدارة الصقور اليوم منحه منصباً في الهيئة الإدارية للفريق.
وسبق لإدارة القوة الجوية ان كرمت عوائل نجومها الذين توفوا مؤخراً وسابقاً أمثال ناطق هاشم وناظم شاكر واخرين.
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