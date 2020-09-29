مع بدء السماح بالعمرة.. إجراءات احترازية لمنع تفشي فيروس كورونا

أعلنت السعودية، الثلاثاء، عن إجراءات احترازية ستتبعها مع بدء السماح بأداء العمرة تدريجيا؛ لمنع تفشي فيروس كورونا، ومنها منع الوصول إلى الكعبة والحجر الأسود.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن تلك الإجراءات تشمل منع الوصول إلى الكعبة المشرفة، والحجر الأسود، مشيرة إلى أن الطواف سيكون من خارج الحاجز الموجود حاليا.
وأضافت أنها تشمل كذلك تعقيم المسجد الحرام 10 مرات يوميا، وتعقيمه قبل دخول كل فوج إليه، وبعد خروجه منه.
كما سيتم، حسب الوكالة، توزيع ماء زمزم على المعتمرين في عبوات مغلفة حفاظا على سلامتهم.
وأضافت أنها تشمل كذلك تعقيم المسجد الحرام 10 مرات يوميا، وتعقيمه قبل دخول كل فوج إليه، وبعد خروجه منه.
كما سيتم، حسب الوكالة، توزيع ماء زمزم على المعتمرين في عبوات مغلفة حفاظا على سلامتهم.
وأشارت الوكالة إلى أنه تم تجهيز أماكن مخصصة للعزل في حال ظهور أعراض فيروس كورونا على أي معتمر.
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