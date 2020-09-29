تفاصيل الموقف الوبائي اليومي لكورونا المستجد في العراق

اعلنت وزارة الصحة، الثلاثاء، عن الموقف الوبائي اليومي لفايروس كورونا المستجد في العراق. وسجل العراق 4724 اصابة جديدة بكورونا وتماثل 4028 شخصاً للشفاء مع تسجيل 70 حالة وفاة.

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