تفاصيل الموقف الوبائي اليومي لكورونا المستجد في العراق

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اعلنت وزارة الصحة، الثلاثاء، عن الموقف الوبائي اليومي لفايروس كورونا المستجد في العراق.
وسجل العراق 4724 اصابة جديدة بكورونا وتماثل 4028 شخصاً للشفاء مع تسجيل 70 حالة وفاة.
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