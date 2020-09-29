بالأرقام.. آخر حصيلة لإصابات ووفيات كوورنا حول العالم

تجاوز حاجز الوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد المليون وفاة، في حين أصيب بالفيروس 33 مليونا وأزيد من 557 ألفا حول العالم.
وارتفع عدد الوفيات الناجمة عن المرض الذي يسببه فيروس كورونا المستجد هذا العام إلى ضعف عدد من يموتون سنويا بالملاريا وزاد خلال الأسابيع الأخيرة مع تزايد الإصابات في عدد من الدول.
وتبدو التوقعات قاتمة مع ارتفاع عدد الإصابات مجددا في أوروبا والشرق الأوسط وآسيا، مما يعزز المخاوف من احتمال حدوث موجة ثانية، في حين تقابلُ القيود الصحية التي تفرضها الحكومات باستياء متزايد من السكان.
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